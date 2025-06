Truffa del finto incidente stradale | acciuffato il ' corriere'

Un inganno che colpisce nel cuore delle famiglie! A Mondragone, un giovane è stato arrestato per aver truffato un'anziana con la finta storia di un incidente stradale. Questo episodio mette in luce un trend allarmante: le truffe ai danni degli anziani sono in aumento. Proteggere i propri cari non è mai stato così importante. Rimanete vigili e informatevi: la conoscenza è la miglior difesa contro queste insidie!

E' stato rintracciato a Mondragone, a seguito delle indagini della polizia, un giovane ritenuto coinvolto in una truffa a un'anziana. La donna ha scoperto solo dopo, raccontando tutto alla figlia, di essere stata vittima di un inganno ben studiato. L’anziana signora aveva creduto che suo figlio. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffa del finto incidente stradale: acciuffato il 'corriere'

