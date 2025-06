Truffa al cimitero abbraccia un anziano fingendo di conoscerlo e gli strappa la collanina | identificata

In un contesto di crescente insicurezza, il triste episodio avvenuto al cimitero di Gorla Maggiore mette in luce una verità inquietante: i luoghi di memoria possono diventare teatri di crimine. La ladra, abbracciando un anziano per strappargli la collanina, ha mostrato quanto sia sottile il confine tra fiducia e inganno. Fortunatamente, le telecamere hanno svelato la sua identità. Un monito a restare vigili anche nei momenti di raccoglimento.

Ieri nel cimitero di Gorla Maggiore (Varese) una donna ha derubato un signore della sua collanina. La ladra si è avvicinata alla vittima fingendo di conoscerla e abbracciandola, per poi fuggire. Le telecamere, però, hanno permesso di identificarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

