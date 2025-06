True Detective l' ideatore vuole tornare da Cohle e Hart | Ho un' altra storia

La quinta stagione di "True Detective" è ufficialmente in arrivo, ma l’ideatore Nic Pizzolatto non riesce a dimenticare il magnetismo di Cohle e Hart. L'idea di riportarli in scena, in un’epoca di revival e nostalgia per i grandi successi del passato, fa brillare gli occhi degli appassionati. Sarà davvero possibile rivivere le intense dinamiche di quei due detective? Non resta che aspettare!

Con una quinta stagione confermata, il successo di True Detective non si ferma, ma l'ideatore ha confessato di pensare ancora a Cohle e Hart di Matthew McConaughey e Woody Harrelson. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - True Detective, l'ideatore vuole tornare da Cohle e Hart: "Ho un'altra storia"

