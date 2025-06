Trovato il corpo di Padre Paolo Dall’Oglio la scoperta in una fossa comune in Siria | il gesuita era stato rapito nel 2013

La triste scoperta del corpo di Padre Paolo Dall’Oglio in una fossa comune in Siria riaccende i riflettori su un conflitto dimenticato. Rapito nel 2013, il gesuita si era speso per la pace e la liberazione di ostaggi in una terra lacerata dalla violenza. Questa notizia non è solo un richiamo alla memoria, ma un invito a riflettere sull'importanza del dialogo interreligioso e della solidarietà in tempi di crisi.

In una fossa comune nei pressi di Raqqa in Siria sarebbe stato rinvenuto il cadavere di un uomo in abiti religiosi e si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall’Oglio. Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013 nel nord della Siria, zona all’epoca occupata dallo Stato islamico, dove si era recato per trattare la liberazione di alcuni ostaggi. La procura di Roma aveva archiviato da tempo l’inchiesta sul sequestro e la sparizione del religioso, nonostante l’opposizione dei familiari. Le parole del nunzio apostolico a Damasco. La notizia del possibile ritrovamento, riferita a Oggi dal vescovo di Qamishlie nel Nord del Paese, sarebbe stata confermata dal nunzio apostolico a Damasco cardinal Mario Zenari: «Sono stato informato ieri sera», ha dichiarato l’ambasciatore della Santa Sede, «le indicazioni sulla località del ritrovamento e sull’identificazione di Padre Paolo non sono ancora precise. 🔗 Leggi su Open.online

