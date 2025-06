Trovato il corpo di padre Dall’Oglio ma vescovo Aleppo e sorella smentiscono

Il corpo di Padre Paolo Dall'Oglio, sacerdote italiano e simbolo del dialogo interreligioso, è stato ritrovato a Raqqa, sollevando interrogativi su una vicenda che ha segnato la storia contemporanea. Mentre la sua famiglia e alcuni esponenti ecclesiastici smentiscono la notizia, emerge un tema urgente: la ricerca della verità in contesti di conflitto. Un mistero che continua a coinvolgere l'umanità e invita a riflettere sulla pace e la riconciliazione.

"I resti di Padre Paolo Dall'Oglio, sacerdote e attivista interreligioso italiano, sono stati ritrovati nel cimitero di Furusiyya a Raqqa, a più di 11 anni dalla sua scomparsa. Padre Paolo era stato rapito da Jabhat al-Nusra nel luglio 2013, dopo essere entrato a Raqqa nel tentativo di mediare il rilascio dei detenuti

