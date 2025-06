Trovato con uno smartphone rubato nelle mutande 18enne nei guai

Un 18enne algerino è stato fermato dalla polizia con uno smartphone rubato... negli slip! Questo curioso episodio mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: il furto di tecnologia, che cresce insieme alla domanda di dispositivi elettronici. La ricettazione non è solo un reato, ma un campanello d'allarme su quanto sia facile cadere nella trappola del mercato nero. Un invito a riflettere su come e dove acquistiamo i nostri gadget!

Portava un telefono rubato nascosto negli slip, ma è stato scoperto ed è finito nei guai. Così, un 18enne algerino senza dimora è stato denunciato dalla polizia di Stato per ricettazione. È successo sabato sera quando un equipaggio del commissariato Cornigliano ha notato il giovane in piazza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Trovato con uno smartphone rubato nelle mutande, 18enne nei guai

