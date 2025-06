Troppo facile per essere vero? Allora è una truffa | l' avvertimento della Consob

...essere vero? È quasi certamente una truffa!». Con il proliferare di offerte allettanti sui social, la Consob lancia un allerta chiaro e preciso. In un mondo dove la promessa di guadagni facili è a portata di clic, è fondamentale mantenere alta la guardia. Ricorda: il buon senso è il tuo miglior alleato. Non lasciarti ingannare, proteggi il tuo futuro finanziario e fai scelte consapevoli!

«Vorresti vivere una vita in vacanza? Guadagnare migliaia di euro senza rischiare e con il minimo sforzo?». Le truffe finanziarie iniziano tutte più o meno così, con una promesse di denaro facile. Nell’era dei social, degli smartphone del «puoi avere tutto, basta un clic», essere truffati è una disavventura sempre più frequente. «Troppo facile per essere vero? Allora è una truffa » avverte. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Troppo facile per essere vero? Allora è una truffa": l'avvertimento della Consob

