Troppi detriti | dopo la riapertura chiude di nuovo la strada

La natura si fa sentire: dopo un'intensa giornata di lavori, la strada statale tra Vallarga e Fundres chiude nuovamente a causa di detriti. Questo evento mette in evidenza l'importanza di una gestione del territorio sempre più attenta e sostenibile, soprattutto in un'epoca di cambiamenti climatici. La sicurezza stradale è fondamentale, e la protezione delle nostre infrastrutture non può essere trascurata. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà la situazione!

Una giornata di lavori davvero intensa quella che ha interessato la strada statale tra Vallarga e Fundres, colpita da una colata di detriti a causa del maltempo delle scorse ore. È stato necessario chiudere la strada statale verso Vandoies, poi riaperta ieri, lunedì 2 giugno, tra le 12 e le 20.

