Trofeo Giugni e Memorial Martelli | Successo per il Podismo Fiorentino a Fiesole

Il podismo fiorentino ha brillato a Fiesole durante il Trofeo Giugni e il Memorial Martelli, eventi che hanno richiamato atleti da tutta Italia. Con oltre 12 chilometri di gara competitiva, la manifestazione ha celebrato non solo lo sport, ma anche una tradizione che unisce la comunità . In un’epoca in cui il benessere fisico è al centro dell’attenzione, queste competizioni rappresentano un’occasione imperdibile per riscoprire la passione per la corsa e la convivial

In occasione della Festa della Repubblica si è rinnovato l'appuntamento con uno dei grandi classici del podismo fiorentino: il Trofeo Giugni, giunto alla 48esima edizione, e il 20esimo Memorial Martelli, organizzati dal Gs Maiano a Fiesole. La manifestazione si è svolta sulla distanza di 12 chilometri per la gara competitiva e di 5 chilometri per la camminata ludico-motoria. Il tracciato è tra i più impegnativi e affascinanti del calendario podistico fiorentino: ha condotto gli atleti dalle Cave di Maiano, affrontando la salita fino a oltre Fiesole, per poi scendere verso il Castello di Vincigliata e infine risalire verso l'arrivo.

Leggi anche Trofeo Giugni-Memorial Martelli, si corre a Maiano - Fiesole, 26 maggio 2025 – In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, si rinnova la tradizione del Trofeo Giugni, alla sua 48ª edizione, affiancato dal 20° Memorial Martelli.

