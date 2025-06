Trofeo dell' Amicizia | Basket Calcinaia trionfa a Castelfiorentino

Il Trofeo dell'Amicizia di Castelfiorentino ha brillato ancora una volta, con il Basket Calcinaia che si è imposto tra le giovani promesse del minibasket. Questa 27ª edizione ha incantato il pubblico, ribadendo l'importanza dello sport come veicolo di valori positivi e amicizia. In un'epoca in cui la competizione sembra prevalere, eventi come questo ricordano che il divertimento e il fair-play sono la vera vittoria. Un successo da replicare!

Il tradizionale appuntamento del minibasket locale e regionale non ha tradito le attese. Tanto pubblico sugli spalti e sano divertimento in campo, all'insegna del fair-play al Pala Gilardetti e al Pala Betti di Castelfiorentino per la 27ª edizione del Trofeo dell'Amicizia, riservato alla categoria Aquilotti. A conquistare quest'anno il torneo organizzato dall' Abc Castelfiorentino è stato il Basket Calcinaia, che in una bellissima finale ha superato 30-53 il gruppo Blu del club di casa. Le due compagini hanno vinto a punteggio pieno i due gironi eliminatori: Calcinaia l'A piegando 31-24 il Don Bosco Livorno, 43-19 l'Use e 53-18 l'Abc Giallo; e l'Abc Blu il B superando 31-29 l'Union Prato, 29-24 il Montesport Montespertoli e 34-18 l'Etrusca San Miniato.

