Trionfa la pappa al pomodoro della Trattoria da Burde nel programma di Bastianich

Una vera e propria celebrazione della tradizione culinaria toscana! La pappa al pomodoro della trattoria Da Burde ha conquistato il palato di Joe Bastianich, diventando il "piatto giustissimo" di Firenze. Questo riconoscimento non solo esalta la qualità della cucina locale, ma si inserisce in un trend più ampio: la riscoperta dei sapori autentici legati al territorio. Non perdere l’opportunità di assaporare un pezzo di storia gastronomica!

FIRENZE – La ricerca del “piatto giustissimo” di Joe Bastianich ha fatto tappa a Firenze, e il verdetto è chiaro: la migliore pappa al pomodoro della città si mangia alla storica trattoria Da Burde in via Pistoiese. Il celebre volto televisivo, affiancato dall’attore e comico Fabrizio Biggio, ha guidato una delle ultime puntate di Foodish, il suo programma in onda su Tv8 dedicato alle ricette più autentiche della tradizione italiana. Bastianich, che definisce foodish il piatto capace di farti dimenticare tutto il resto, ha esplorato quattro realtà culinarie fiorentine in compagnia di Biggio e del fido autista Vittorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

