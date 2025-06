Trieste vola il Friuli è in declino Da Jim Mc Daniels al rilancio della Solari | la vita anfibia di Flavio Pressacco

Trieste è in fermento, ma il Friuli sembra perdere colpi. Flavio Pressacco, una figura poliedrica della nostra regione, unisce sport e cultura, parlando di storie come quella di Jim McDaniels e della ristrutturazione della storica Solari. La sua capacità di connettere passato e futuro invita a riflettere su come possiamo rilanciare il nostro territorio. Scopri come la passione può essere il motore per resurrezioni inaspettate!

Flavio Pressacco, il Professore, parla di Antonio Comelli e Jim McDaniels, Marzio Strassoldo e Walter Szczerbiak, della ristrutturazione della Solari e del tiro in sospensione uscendo dai blocchi con uguale competenza, partecipazione, precisione dei dettagli. "Poliedrico? Quando capiterà.

