Trezzo sull' Adda incidente con la moto | 18enne finisce in ospedale

Un incidente che fa riflettere sulla sicurezza stradale: oggi a Trezzo sull’Adda, un 18enne è finito in ospedale dopo una caduta in moto. Un evento che richiama l'attenzione sulle crescenti statistiche di incidenti giovanili e sull'importanza di una guida responsabile. È tempo di ripensare la mobilità dei nostri ragazzi e promuovere una cultura della sicurezza. La strada può essere pericolosa, ma la prevenzione è alla nostra portata.

Momenti di paura a Trezzo sull’Adda: un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla moto avvenuta intorno alle 13:05 di oggi, martedì 3 giugno, in via Cavour 72. Stando alle prima informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, non sono stati coinvolti altri veicoli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Trezzo sull'Adda, incidente con la moto: 18enne finisce in ospedale

