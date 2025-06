Treviglio la carbonara va… di traverso | dopo l’evento la piazza resta unta scatta l’interpellanza

Treviglio si trova al centro di un dibattito piccante! Il “Festival della Carbonara vs Cucina Greca” ha lasciato la piazza con tracce di unto che sollevano interrogativi. La consigliera Laura Rossoni lancia un'interpellanza per capire come gestire l'eredità di eventi gastronomici che, pur celebrando la cultura culinaria, possono lasciare effetti collaterali inaspettati. Un tema attuale: come bilanciare divertimento e sostenibilità urbana? La risposta potrebbe sorprenderti!

Treviglio. Il “Festival della Carbonara vs Cucina Greca” si è concluso lo scorso 25 maggio, ma a distanza di giorni Piazza Setti risulta ancora segnata da “ampie macchie di unto e grasso”. A sollevare il caso è la consigliera comunale Laura Rossoni, che ha presentato un’interpellanza con richiesta di risposta scritta e orale. Nel testo si legge: “Nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2025 in Piazza Setti si è tenuto l’evento gastronomico ‘Festival della Carbonara vs Cucina Greca’ che ha visto l’allestimento di vari stand destinati alla vendita e alla consumazione di bevande e cibo; il giorno 26 maggio 2025 allo smontaggio delle strutture, la piazza si presentava particolarmente sporca con ampie macchie di unto e grasso come da fotografie allegate; nonostante la pioggia, anche nei giorni successivi, la piazza si mostrava insudiciata e macchiata con compromissione del decoro urbano”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, la carbonara va… di traverso: dopo l’evento la piazza resta unta, scatta l’interpellanza

