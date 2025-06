Treviglio Futura pubblicato l’avviso per il nuovo amministratore unico

Treviglio si prepara a un cambiamento significativo: è stato pubblicato l'avviso per la nomina del nuovo amministratore unico di Treviglio Futura Spa. Questo è un passo cruciale per guidare la società verso il futuro, in un contesto di crescente attenzione verso le imprese locali e sostenibili. La scadenza per le candidature è fissata al 30 giugno. Chi sarà il leader capace di trasformare visioni in realtà? La tua idea potrebbe fare la differenza!

Il Comune di Treviglio ha pubblicato l’avviso per la nomina del nuovo amministratore unico della società partecipata Treviglio Futura Spa. Gli interessati avranno tempo fino alle ore 12 del 30 giugno per presentare la propria candidatura tramite mail o posta elettronica certificata. L’incarico, fiduciario e non soggetto a procedure concorsuali, avrà durata triennale. A dimettersi dal ruolo di amministratore unico è Alvise Biffi, imprenditore trevigliese classe 1978, esperto di digitale e cyber security, che ha guidato la società dal 2021, succedendo a Paolo Gatti. Biffi ha comunicato le proprie dimissioni per motivi professionali e personali, a seguito del conferimento di un nuovo incarico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio Futura, pubblicato l’avviso per il nuovo amministratore unico

Approfondimenti da altre fonti

Treviglio Futura compra l’ex Tintoria per 550 mila euro

Si legge su bergamo.corriere.it: A mettere a segno l’operazione, in estate, Treviglio Futura, la società di trasformazione urbana che dopo aver realizzato il parking interrato di piazza Setti ora si appresta a dare il via al ...

Treviglio, circonvallazione a senso unico. I fondi dall’aumento dei parcheggi a pagamento

Lo riporta bergamo.corriere.it: A trasformare in realtà il progetto dovrà essere Treviglio futura, la società di trasformazione urbana di proprietà del Comune che sinora ha realizzato il parking interrato di piazza Setti.

Treviglio, nuovo sistema dei parcheggi: ecco cosa cambia da maggio

Riporta bergamonews.it: Lo rende noto Alvise Biffi, amministratore unico di Treviglio Futura, che sta completando l’iter amministrativo per l’assunzione dei manutentori e ausiliari del traffico, oltre che coordinare ...