Trentino scivola sul sentiero e precipita | morto escursionista

Tragedia sulle montagne del Trentino: un uomo di 55 anni ha perso la vita mentre stava percorrendo la cresta del Monte Biaina. Questo incidente drammatico mette in luce l'importanza della sicurezza durante le escursioni, soprattutto in un periodo in cui sempre più persone si avvicinano alla montagna alla ricerca di avventura e relax. Ricordiamoci che la bellezza della natura richiede rispetto e cautela. Non sottovalutare mai il percorso!

Un uomo di 55 anni di Arco ha perso la vita sulla cresta del Monte Biaina, nell'Alto Garda, mentre era impegnato in un'escursione assieme ad un amico. I due si trovavano ad una quota di 1.350 metri quando uno è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio boschivo per svariati metri e precipitando in un secondo momento sulle rocce sottostanti. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 12 da parte del compagno che si trovava insieme a lui e che non riusciva più a vedere né a mettersi in contatto telefonico con l'amico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Trentino, scivola sul sentiero e precipita: morto escursionista

Su questo argomento da altre fonti

Trentino, inciampa sul sentiero e precipita nel vuoto: morto escursionista sul monte Biaina

informazione.it scrive: Un uomo di 54 anni di Arco ha perso la vita nella tarda mattinata di martedì 3 giugno sulla cresta del Monte Biaina, in Alto Garda, mentre era impegnato in un'uscita insieme a un… Leggi ...

Scivola sul sentiero e precipita per oltre cento metri, uomo muore sul colpo sotto gli occhi dell'amico: «Si è schiantato sulle rocce»

Scrive msn.com: Un uomo di 54 anni di Arco (Trento) ha perso la vita nella tarda mattinata di martedì 3 giugno 2025 sulla cresta del Monte Biaina, ...

Trentino, muore escursionista. È inciampato e scivolato sul Monte Biaina

msn.com scrive: I due si trovavano a una quota di 1.350 metri quando il 54enne è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio boschivo per svariati metri e precipitando in un secondo momento anche sulle rocce ...