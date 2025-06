Treni sciopero nazionale il 3 giugno | l’orario della protesta le fasce garantite i motivi dell’agitazione

Il 3 giugno si preannuncia un giorno di disagi per i viaggiatori: ventitré ore di sciopero nazionale dei treni potrebbero mettere in crisi i piani di molti. Otterrai informazioni sulle fasce garantite, ma ciò che colpisce è la crescente tensione tra lavoratori e azienda, segno di un malessere che attraversa il settore dei trasporti. Resta aggiornato e prepara il tuo viaggio!

Ventitré ore di sciopero nazionale dei treni per l’intero 3 giugno. A proclamarlo sono state l’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi e i Cobascoordinamento ferrovieri. La mobilitazione prevede l’astensione dal lavoro dalle 00.01 alle 23, ma garantisce la regolare circolazione dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, oltre a quella dei treni in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero. Per questi ultimi, se la destinazione è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale è assicurato l’arrivo nella destinazione finale, altrimenti possono fermarsi in stazioni precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it