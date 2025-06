Treni Orvieto chiede un incontro con Salvini

Il Comune di Orvieto si mobilita per migliorare la situazione critica dei pendolari, chiedendo un incontro con il ministro Salvini. La scelta di deviare l’intercity 598 sulla linea lenta ha aggravato un problema già pesante. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: il trasporto pubblico è al centro delle preoccupazioni quotidiane degli italiani. Riuscirà il governo a rispondere alle esigenze di mobilità , in un momento in cui il pendolarismo è sempre più sotto i riflettori?

ORVIETO – Il Comune chiede un incontro al ministro dei Trasporti Matteo Salvini per cercare di migliorare la drammatica situazione del pendolarismo orvietano, diventata ancora più grave dopo la decisione di istradare sulla linea lenta l' intercity 598 a causa dei lavori di potenziamento dell' alta velocità il cui completamento era previsto per il 28 aprile. A sollecitare un confronto con il ministro è l'assessore comunale ai trasporti Gianluca Luciani della Lega cosi come i senatori del Pd Walter Verini e Silvio Franceschelli che hanno presentato un'interrogazione. Il sindaco Tardani intanto sollecita la collaborazione della Regione.

