Treni IL Comitato Pendolari Valdarno torna alla carica

Il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima non si arrende e torna alla carica per difendere i diritti dei viaggiatori. La proposta di deviazione verso la Linea Lenta, prevista per dicembre, riaccende il dibattito sulla qualità del servizio ferroviario in un momento in cui la mobilità sostenibile è al centro dell'agenda politica. Un punto interessante? La richiesta di intervento del Governo dimostra quanto il trasporto pubblico sia cruciale per il futuro delle nostre città!

Arezzo, 03 giugno 2025 – Il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima alza la voce contro la possibile deviazione dei treni regionali dalla linea Direttissima alla Linea Lenta, prevista a partire da dicembre con il nuovo orario ferroviario. A lanciare l'allarme è la Regione Umbria, che denuncia l'intenzione di RFI e chiede l'intervento del Governo e dei parlamentari. E dal Valdarno arriva una dura presa di posizione contro quella che viene definita una “scelta insensata” da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Il portavoce del comitato, Maurizio Da Re, esprime tutta l'indignazione dei pendolari e si rivolge direttamente ai vertici della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni. IL Comitato Pendolari Valdarno torna alla carica

Leggi anche Treni deviati sulla linea lenta. Il Comitato dei pendolari del Valdarno: “Così ancora più disagi” - Disagi in vista per i pendolari del Valdarno! Con la riorganizzazione dei treni interregionali veloci che, dal dicembre 2025, devieranno sulla linea lenta, il comitato dei pendolari lancia un allerta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Treni. IL Comitato Pendolari Valdarno torna alla carica

Lo riporta lanazione.it: Bufera sulla possibile deviazione dei treni regionali dalla linea Direttissima alla Linea Lenta, prevista a partire da dicembre con il nuovo orario ferroviario.

Comitato Pendolari Valdarno si oppone ai treni sulla linea Lenta da dicembre e dà la sveglia alla Regione

Da lanazione.it: "Presidente Giani e Assessore Baccelli, sapete che Rfi vuole deviare i treni dalla Direttissima alla linea Lenta dal prossimo dicembre?" ...

Il Comitato Pendolari alla Regione: "Rfi vuole deviare i treni dalla Direttissima alla linea Lenta da dicembre. Fate qualcosa"

Da corrierediarezzo.it: Indignazione del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima alla notizia rivelata dalla Regione Umbria sulla scelta di RFI di deviare i treni interregionali dalla Direttissima alla Linea Lenta, a partir ...