Disagi in vista per i pendolari del Valdarno! Con la riorganizzazione dei treni interregionali veloci che, dal dicembre 2025, devieranno sulla linea lenta, il comitato dei pendolari lancia un allerta. Un cambio che non solo impatterà sulla quotidianità degli utenti, ma che si inserisce in un trend più ampio: la lotta per un trasporto pubblico più efficiente e sostenibile. Sarà l'occasione per ripensare la mobilità della nostra regione?

Da dicembre 2025 Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e Autorità Regolazioni Trasporti (Art) procederanno con una riorganizzazione dei treni interregionali veloci della regione Umbria, i quali devieranno dalla Direttissima alla linea lenta. La notizia arriva direttamente dall’assessore umbro ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Treni deviati sulla linea lenta. Il Comitato dei pendolari del Valdarno: “Così ancora più disagi”

Leggi anche Empoli: esplode casa cantoniera vicino ai binari. Treni deviati (foto) - Un'esplosione ha sconvolto Empoli, con la casa cantoniera che ha subito danni devastanti. Il crollo parziale del tetto e il danneggiamento del muro perimetrale hanno costretto all'inagibilità dell'edificio.

