Le ultime trattative a Istanbul tra Russia e Ucraina svelano un quadro inquietante: Mosca è irremovibile e le sue condizioni sono severe. Zelensky, con un occhio rivolto a Trump e all’Occidente, chiede sanzioni immediate. Questo scenario non solo segna un capitolo cruciale nel conflitto, ma riflette anche un trend globale di tensioni geopolitiche in aumento. Le scelte di oggi plasmeranno il futuro della sicurezza internazionale. È tempo di fare chiarezza.

Chi pensava che i raid ucraini avvenuti domenica sulle basi aeree russe a migliaia di chilometri dal confine avessero ammorbidito la posizione di Mosca, si deve ricredere. embedpost id="2048993" Nella nuova tornata di trattative dirette svoltasi a Istanbul, la delegazione russa ha presentato una serie di durissime richieste per una pace negoziata, e anche per un semplice cessate il fuoco. Per fermarsi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Tregua se Kiev si ritira", le dure condizioni di Mosca. Zelensky a Trump: "Ora scattino le sanzioni"

