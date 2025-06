Tredicenne ucciso con il suo cane da un pusher a Milano la famiglia | Vogliamo giustizia

Un tragico episodio scuote Milano: un tredicenne e il suo amato cane perdono la vita per mano di un pusher. La richiesta di giustizia della famiglia risuona in un contesto di crescente violenza giovanile e disagio sociale. Il padre del ragazzo non cerca solo colpevoli, ma anche risposte su come le amicizie possano trasformarsi in tradimenti fatali. È un allarme che ci invita a riflettere: quanto conosciamo veramente i nostri giovani?

RisponderĂ di omicidio volontario il 27enne che l'ha accoltellato, ma il padre accusa: "Sono stati due giovani con cui è uscito a metterlo in quella situazione, quegli amici lo hanno tradito".

Leggi anche Tredicenne muore a Milano dopo due settimane di agonia, ucciso per 20 grammi di fumo: cosa sappiamo - La tragica morte di un tredicenne a Milano, dopo due settimane di sofferenza, riporta alla luce il drammatico fenomeno della violenza giovanile legata al mondo della droga.

