Tre ragioni per votare ai referendum | così si dà il colpo di grazia al Jobs Act

Il 9 e 10 giugno si avvicina, e con i referendum in arrivo, il futuro del lavoro in Italia è in gioco. Abrogare parte del Jobs Act significa non solo ripristinare tutele fondamentali, ma anche rafforzare diritti che sembravano persi. Un voto consapevole può segnare una svolta epocale nella lotta per la dignità dei lavoratori. Non lasciare che sia qualcun altro a decidere per te: il tuo voto conta!

Tra i referendum dei giorni 8 e 9 giugno, forse quello più rilevante riguarda l’abrogazione di una parte fondamentale del Jobs Act, quella che abolisce il diritto al reintegro. Come hanno chiarito i giuristi, con l’eliminazione del testo renziano non si torna al vecchio Statuto dei Lavoratori del 1970, ma si aumenta di sicuro la tutela dei diritti dei lavoratori. In effetti, alcuni aspetti essenziali della controriforma di Renzi erano già stati demoliti dalla magistratura perché contrari alla Costituzione. Perché allora andare a votare per eliminare ciò che resta della normativa renziana? Propongo due ragioni di fondo: una di carattere sociologico e una di carattere più squisitamente economico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre ragioni per votare ai referendum: così si dà il colpo di grazia al Jobs Act

