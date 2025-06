Tre ore di bilaterale tra Macron e Meloni Impegno congiunto per un' Europa più forte prospera e sovrana

Un incontro che segna un passo significativo verso una nuova Europa. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, dopo ben tre ore di discussioni, hanno tracciato le basi per un'alleanza più forte, prospera e sovrana. Questo bilaterale non è solo un momento diplomatico, ma un segnale chiaro: l’Italia vuole essere protagonista nel futuro dell'Europa. In un contesto globale incerto, quale sarà il ruolo del nostro Paese? La risposta potrebbe riservare sorprese.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il Presidente francese, Emmanuel Macron, per un incontro bilaterale e, a seguire, una cena di lavoro. Il faccia a faccia è durato più di tre ore mentre, a cui è seguita una cena di lavoro. L'Italia è "un partner importante" con "un ruolo cruciale da svolgere nel processo decisionale europeo", in particolare nel conflitto ucraino. Lo fa sapere l'Eliseo riferendosi all'incontro tra il presidente francese, Emmanuel Macron e la premier, Giorgia Meloni. Il faccia a faccia, aggiunge la presidenza francese secondo l'Afp, dovrebbe consentire loro di verificare che "siamo effettivamente in grado di procedere insieme sull'essenziale".

Leggi anche Meloni-Macron, terminato il «bilaterale della pace» a Palazzo Chigi: «impegno comune per un'Europa più sovrana, forte e prospera» - Il bilaterale tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi segna un passo decisivo verso un'Europa più forte e sovrana.

