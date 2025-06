Tre defibrillatori donati per un' estate più sicura la collaborazione coinvolge anche il marchio di acqua minerale

Quest'estate, la sicurezza si fa sentire con tre defibrillatori donati da Acqua Sant'Anna, in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico. Un gesto che non solo rafforza la cultura della prevenzione, ma sottolinea l'importanza dell'impegno sociale delle aziende. Con eventi storici che richiamano turisti e famiglie, questa iniziativa mira a rendere l'estate più sicura e vivace, trasformando ogni momento al mare in un'esperienza indimenticabile.

Acqua Sant'Anna - grazie al lavoro dell'agenzia 7Events di Milano rappresentata da Massimo Turturro - ha stretto un accordo di partnership con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico per sostenere gli eventi dell'estate, appuntamenti ormai storici e caratteristici dell'identità della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Tre defibrillatori donati per un'estate più sicura, la collaborazione coinvolge anche il marchio di acqua minerale

Leggi anche Nel nome di Ruben Ciarlanti: donati 40 defibrillatori in due anni - L'associazione Ruben Ciarlanti si impegna a salvare vite attraverso la diffusione dei defibrillatori e la formazione sulle manovre di rianimazione.

Se ne parla anche su altri siti

Defibrillatori nei campeggi, donazione di cuore

msn.com scrive: La Riviera del Conero con il cuore più sicuro, grazie ai tre defibrillatori donati dalla Fondazione Opere ... "necessaria in particolar modo d’estate quando i camping si affollano di turisti ...

Tre defibrillatori donati all’Ospedale di Boyarka

Lo riporta temponews.it: Grazie alle iniziative di raccolta fondi realizzate dal Comitato Progetto Chernobyl di Carpi, Novi e Soliera nei primi mesi del 2025, Una primula per Chernobyl e Zumba col cuore, sono stati consegnati ...

Tribunale e procura più sicuri. Donati tre defibrillatori

Secondo msn.com: Il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica di Ravenna esprimono vivo apprezzamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ...