Tre amici e il sogno comune | dai banchi di scuola all’acquisto della Paresa

Tre amici, un sogno: acquistare la loro amata Palestra di Cesena. Da banchi di scuola a imprenditori, Raffaele, Enrico e Dante dimostrano che l'amicizia può superare ogni sfida. In un’epoca in cui il benessere fisico è al centro dell’attenzione, la loro storia ispira e invita a riflettere su quanto siano importanti le relazioni autentiche nel percorso verso il successo. Scopri come questi tre romagnoli stanno rivoluzionando il mondo del fitness!

Cesena, 3 giugno 2025 – “Una storia che unisce l’amicizia con la professionalità”. Tre romagnoli, tre vite diverse, un sogno comune. Un legame nato sui banchi di scuola: tra professori rigidi, pregiudizi, qualche crepa ma anche tante soddisfazioni. I dirigenti Raffaele Cedioli (direttore generale), Enrico Sozzi (direttore commerciale) e Dante Ravaioli (direttore finanziario) hanno acquisito il 100% del capitale dell’azienda Paresa, da Alberto Palladino e dai figli Marco e Lorenza. Studenti talentuosi, ‘in gamba’, con storie diverse e una peculiarità comune: la determinazione. Tutti classe 1966. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre amici e il sogno comune: dai banchi di scuola all’acquisto della Paresa

