Travolto e ucciso da un’auto | San Giovanni dice addio a Mitica il senzatetto con un sorriso per tutti

San Giovanni piange Mitica, il senzatetto dal sorriso contagioso che ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Dimitru Tocila, 47 anni, ex minatore, non era solo un volto noto, ma una fonte di gentilezza e supporto per tutti. La sua tragedia ci ricorda l’importanza di valorizzare ogni vita e l’impatto che possiamo avere sugli altri. In un mondo frenetico, chi si ferma ad ascoltare? La sua eredità vive in ognuno di noi.

Dimitru Tocila, 47 anni ex minatore, tutti lo conoscevano come Mitica. Domenica è stato travolto e ucciso su via Cilicia a San Giovanni. Nel quartiere era una presenza familiare. "Era sempre disponibile ad aiutare, presente, con gentilezza e discrezione. Ci mancherà tantissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche 19enne travolto e ucciso da un camion a San Nicolò - Un tragico incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di 19 anni a San Nicolò. Mentre si trovava in sella alla sua moto, è stato travolto da un camion che sopraggiungeva nella corsia opposta.

Se ne parla anche su altri siti

Travolto e ucciso da un’auto: San Giovanni dice addio a Mitica, il senzatetto con un sorriso per tutti

Scrive fanpage.it: Dimitru Tocila, 47 anni ex minatore, tutti lo conoscevano come Mitica. Domenica è stato travolto e ucciso su via Cilicia a San Giovanni. Nel quartiere era una presenza familiare. “Era sempre ...

Travolto e ucciso da un treno a Sesto San Giovanni: la vittima è un uomo di 44 anni

Come scrive ilgiorno.it: Stava attraversando i biinari insieme a una ragazza che è riuscita miracolosamente a evitare l’impatto con il treno in corsa Sesto San Giovanni (Milano) – Travolto da un treno di passaggio ...

Travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari

Segnala rainews.it: Stava attraversando a piedi tra i binari 3 e 4 della stazione di Sesto San Giovanni nel milanese quando è stato travolto da un treno di passaggio sulla linea Milano-Chiasso. Con lui c'era una ...