Travolge con l’auto l’ex a Paliano la ragazza investita | “È tornato a molestarmi ho paura”

Un episodio drammatico riporta alla luce il tema della violenza sulle donne, un argomento sempre più attuale. La testimonianza della giovane di Paliano è un grido d’allerta: "Ho paura a uscire da sola". Questo caso evidenzia quanto sia fondamentale parlare di molestie e trovare soluzioni concrete per garantire sicurezza. La società deve unirsi per dire basta all’impunità e proteggere chi vive nel terrore. Non possiamo restare in silenzio!

A più di un anno dalla terribile sera in cui è stata investita dall'ex a Paliano, torna a parlare la diciannovenne: "Ci siamo incrociati in centro e mi ha molestata. Ho paura a uscire da sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

