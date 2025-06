Trasporti con lo sciopero di oggi parte un mese caldo | chi si ferma e quando

Giugno si preannuncia un mese rovente per i trasporti, con scioperi che scuotono il settore ferroviario e coinvolgono anche Genova. Oggi, martedì 3, e nei giorni successivi, i pendolari si troveranno a fare i conti con disagi e ritardi. Le motivazioni? Rivendicazioni per migliori condizioni lavorative e servizi più efficienti. È tempo di riflettere sul valore del trasporto pubblico: senza di esso, la mobilità urbana rischia di fermarsi.

Sarà un giugno "caldo" sul fronte del trasporto ferroviario: si inizia con due scioperi che riguarderanno le giornate di oggi, martedì 3 giugno, e poi anche di mercoledì e giovedì con una serie di proteste a livello nazionale, vale a dire che coinvolgono anche Genova. Le motivazioni vanno dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Trasporti, con lo sciopero di oggi parte un mese "caldo": chi si ferma e quando

