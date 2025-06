Trasformano spazi pubblici di Librino in salotti con tv e divani due denunciati per abuso edilizio a Catania

A Catania, il quartiere Librino si trasforma in un'inedita oasi di socialità, con spazi pubblici arredati come salotti: divani e TV per la comunità. Ma questa iniziativa ha un rovescio della medaglia, con due denunciati per abuso edilizio. Questo episodio mette in luce un trend crescente di riqualificazione urbana, dove il confine tra iniziativa privata e rispetto delle regole è sempre più sottile. Come possiamo rendere i nostri spazi più accoglienti senza oltrepassare il limite?

Due persone denunciate a Catania per abuso edilizio e invasione di edifici pubblici nel quartiere Librino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trasformano spazi pubblici di Librino in salotti con tv e divani, due denunciati per abuso edilizio a Catania

Approfondimenti da altre fonti

