Trapianti primo di vescica risultati dopo 1 mese in anteprima a Firenze

Un passo storico per la medicina: il primo trapianto di vescica umana, eseguito a Los Angeles, ha già mostrato risultati promettenti dopo un mese. Domani, a Firenze, il dr. Inderbir Gill svelerà i dettagli di questo intervento rivoluzionario che potrebbe cambiare le vite di migliaia di pazienti. In un'epoca in cui la tecnologia e la scienza si intrecciano sempre di più, questa innovazione rappresenta un faro di speranza nel campo della chirurgia urologica.

(Adnkronos) – Il primo trapianto di vescica umana mai eseguito al mondo è stato realizzato il 4 maggio presso il Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles. A un mese di distanza, domani 4 giugno, Inderbir Gill – che ha realizzato l'intervento insieme a Nima Nassiri dell'Università della California – presenterà in Italia, in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trapianti, primo di vescica, risultati dopo 1 mese in anteprima a Firenze

