Trani | in arrivo l’offshore Dal 5 all' 8 giugno

Dal 5 all'8 giugno, Trani si trasforma in capitale dell’Offshore con il Campionato Europeo – Grand Prix Regione Puglia! Oltre 250 professionisti, tra piloti e tecnici, daranno vita a un evento che riporta la città al centro della scena sportiva internazionale dopo oltre 30 anni. Un'opportunità unica per scoprire la bellezza pugliese, mentre le acque si colorano di adrenalina e competizione. Non perdere questa emozione!

Oltre 250 protagonisti tra piloti, tecnici e addetti ai lavori sono pronti a invadere Trani per il Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani. Dal 5 all ' 8 giugno, la perla dell'Adriatico ospiterà per la prima volta dopo oltre 30 anni uno degli eventi di motonautica più spettacolari del panorama internazionale, con la partecipazione di equipaggi da Italia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio e Francia. Definita la "Formula 1 del mare", la competizione vedrà sfidarsi in acqua i catamarani della classe 3D 5000: bolidi a due motori, due piloti per ogni equipaggio (uno al timone, l'altro alle manette) e capsule di sicurezza ispirate alle tecnologie aeronautiche.

