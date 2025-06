Trail Run Alta Valtellina | un' edizione che entra nella storia

...il sole, dove la passione per il trail running ha brillato in ogni passo. La TrailRun Alta Valtellina 2025 non è solo una gara, ma un vero e proprio festival della montagna, in linea con il crescente interesse per attività all'aria aperta e sport sostenibili. Con oltre 550 partecipanti, questo evento testimonia quanto sia forte il legame tra sport, natura e comunità. Non perdere l’occasione di vivere emozioni uniche!

Numeri da record, emozioni condivise, paesaggi da sogno: è stata senza dubbio un'edizione travolgente e senza precedenti quella della TrailRun Alta Valtellina 2025, che ha visto superare quota 550 iscritti, segnando un nuovo e straordinario record di partecipazione. Una giornata perfetta sotto.

TrailRun Alta Valtellina: un’edizione che entra nella storia

Classifica Trail Run Alta Valtellina 2024

Riporta discoveryalps.it: Siamo in Alta Valtellina, in località Arnoga per una grande giornata di corsa in montagna. Domenica 9 giugno 2024 appuntamento con il Trail Run Alta Valtellina, nella magnifica Val Viola.

Classifica X Trail Run Alta Valtellina 2022

Secondo discoveryalps.it: Andrea Prandi, azzurro di skialp e atleta di punta dell’Atletica Alta Valtellina, ha conquistato il primo posto con il tempo di 1h39’25’’. Per lui una performance di livello che lo ha visto migliorare ...