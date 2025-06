Tragico incidente sul Monte Biaina | muore escursionista 54enne

Tragedia sul Monte Biaina: un escursionista di 54 anni perde la vita in un tragico incidente. La sua caduta, avvenuta durante una giornata di trekking in Trentino, ci ricorda quanto sia cruciale affrontare la montagna con la giusta preparazione e rispetto. Con l’aumento del turismo outdoor, è fondamentale riflettere su sicurezza e consapevolezza. La bellezza della natura può nascondere insidie; non sottovalutiamole.

Fatale caduta durante un'escursione in Trentino. Un uomo di 54 anni, residente ad Arco, ha perso la vita questa mattina durante un'escursione sulla Cresta del Monte Biaina, in provincia di Trento. Il tragico episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno, mentre l'uomo si trovava in compagnia di un amico. La dinamica dell'incidente. Durante il percorso, l'escursionista ha inciampato improvvisamente, perdendo l'equilibrio e cadendo per circa 100 metri. Dopo aver rotolato lungo un pendio ricoperto di vegetazione, il 54enne ha impattato violentemente contro alcune rocce. L'amico, dopo aver tentato invano di chiamarlo, ha subito contattato il numero di emergenza 112.

