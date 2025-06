Tragico incidente a Bucine | muore un uomo di 64 anni sulla SP18

Un tragico incidente ha scosso Bucine, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita sulla SP18. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo non sufficienti a salvargli la vita. Questo evento riporta alla luce l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il traffico cresce e i rischi aumentano. È fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie. La strada è un luogo condiviso, rendiamola sicura per tutti.

Alle ore 10:08 di oggi, i soccorsi del 118 di Arezzo sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 18, nel comune di Bucine, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto. Nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale infermieristico della Misericordia della Valdambra e dall’equipaggio dell’elisoccorso Pegaso 2, per un uomo di 64 anni non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Bucine per i rilievi e gli accertamenti di legge. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tragico incidente a Bucine: muore un uomo di 64 anni sulla SP18

