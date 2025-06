Tragedia sulla Statale 16 | giovane di Termoli perde la vita in un incendio automobilistico

Una serata di festa si è trasformata in tragedia: un giovane di 26 anni di Termoli ha perso la vita in un incendio automobilistico sulla Statale 16. Questo triste evento riporta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, un problema che coinvolge ogni comunità. La strada, spesso teatro di ricordi e momenti felici, può diventare insidiosa. Un invito a riflettere e a garantire sempre la massima attenzione alla guida.

Chieti - Un 26enne termolese ha perso la vita in un drammatico incidente stradale sulla Statale 16, all'altezza di Montenero di Bisaccia, mentre rientrava a casa dopo una serata a San Salvo. Una tragedia ha scosso la comunità di Termoli nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2025. Un giovane di 26 anni, originario di Termoli, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale lungo la Statale 16, all'altezza di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa a San Salvo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua utilitaria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia sulla Statale 16: giovane di Termoli perde la vita in un incendio automobilistico

Leggi anche Tragedia sulle strade, motociclista falcia pedone che attraversava la Statale. A perdere la vita il centauro - Nel tardo pomeriggio di sabato, sulla SS16 a Riccione, si è verificato un grave incidente mortale. Un motociclista di 58 anni ha perso la vita dopo aver falciato un pedone che attraversava la strada presso la rotatoria delle Fontanelle, scatenando una tragedia sulle strade della zona.

Segui queste discussioni sui social

Una legión de influencers, vinculados directa o indirectamente con la derecha, desembarcaron en #Valencia para espectacularizar, monetarizar y agitar la política española a costa de la #tragedia. Una forma de #publicidad y #propaganda para… Leggi la discussione

Familiares de treinador do Grêmio morrem em acidente na BR-293, no RSbr/familiares-de-treinador-do-gremio-morrem/ Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Campobasso, auto in fiamme sulla statale: 35enne di Termoli muore carbonizzato

Riporta msn.com: Tragedia nella notte sulla Statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Un giovane di 35 anni residente a Termoli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a ...

Giovane di termoli muore carbonizzato dopo incidente sulla statale 16 a montenero di bisaccia

Secondo gaeta.it: Un giovane di 26 anni perde la vita in un incidente sulla statale 16 vicino a Montenero di Bisaccia; indagini dei carabinieri in corso mentre la comunità chiede maggiori misure di sicurezza.

Tragedia a Rovigo: giovane poliziotto penitenziario muore in incidente stradale. In gravi condizioni collega che viaggiava con lui

poliziapenitenziaria.it scrive: L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 16 a Occhiobello (Rovigo), all’altezza di una rotatoria. Lo scontro particolarmente violento è costato la vita a un giovane agente di Polizia ...