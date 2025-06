Tragedia piazza San Carlo | la Juventus ricorda così le due vittime di quella drammatica serata Il comunicato del club e l’iniziativa

A otto anni dalla tragedia di Piazza San Carlo, la Juventus rende omaggio alle vittime di quella notte drammatica. In un comunicato toccante, il club bianconero celebra la memoria di chi ha perso la vita, sottolineando l’importanza della comunità e della solidarietà. Questo gesto non è solo un ricordo, ma una chiamata all'unità in un periodo in cui il calcio dovrebbe essere un momento di gioia e condivisione.

Tragedia piazza San Carlo: la Juventus ricorda così le due vittime di quella drammatica serata di Champions League contro il Real. Il comunicato del club. A otto anni dalla tragedia in Piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League del 2017 tra Juventus e Real Madrid il club bianconero ha voluto ricordare le due vittime di quella serata, Erika Pioletti e Marisa Amato. COMUNICATO – Doveva essere una serata di festa e invece si è trasformata in una notte drammatica. Sono passati otto anni da quel 3 giugno 2017. Da quel giorno in cui migliaia di tifosi bianconeri si ritrovarono in piazza San Carlo per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tragedia piazza San Carlo: la Juventus ricorda così le due vittime di quella drammatica serata. Il comunicato del club e l’iniziativa

