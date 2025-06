Tragedia in spiaggia a Grosseto | uomo di 66 anni accusa malore e muore mentre nuota

Una giornata di sole si è tragicamente trasformata in un incubo a Grosseto, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita mentre nuotava. Questo episodio drammatico ci ricorda l'importanza di ascoltare il nostro corpo, soprattutto durante l'estate, quando il caldo può nascondere insidie. La sicurezza in acqua deve essere sempre una priorità: non sottovalutiamo mai i segnali e restiamo vigili, perché ogni momento può fare la differenza.

La scoperta e l’allarme dei bagnanti. Una giornata di relax al mare si è trasformata in una tragedia per un uomo di 66 anni che, colto probabilmente da un malore improvviso, è morto martedì 3 giugno mentre faceva il bagno nelle acque di Grosseto, a poca distanza dalla costa di Scarlino. L’allarme è scattato intorno alle 10:20 grazie all’intervento tempestivo di alcuni bagnanti che, accortisi della situazione critica, hanno chiamato i soccorsi. L’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori dell’automedica di Follonica, l’ambulanza dell’Anpas di Massa-Scarlino e una pattuglia della Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in spiaggia a Grosseto: uomo di 66 anni accusa malore e muore mentre nuota

Leggi anche Tragedia in spiaggia: “Ruspa non autorizzata”. L’inchiesta può allargarsi - Una tragedia ha scosso la calma di Pinarella di Cervia, dove una ruspa non autorizzata ha causato un grave incidente ieri in spiaggia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia in mare, uomo muore mentre fa il bagno

Da msn.com: Schock in spiaggia a Follonica dove la vittima era con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma non c’è stato nulla da fare ...

Tragedia in mare: uomo stroncato da un malore

Riporta grossetonotizie.com: Scarlino (Grosseto). Tragedia nel mare antistante la costa di Scarlino. Questa mattina, intorno alle 10.20, un uomo di 66 anno è morto mentre stava facendo il bagno. Le cause del decesso sono ...

Tragedia in spiaggia, muore annegato mentre fa il bagno

Da lanazione.it: Follonica (Grosseto), 4 agosto 2024 – Tragedia in spiaggia intorno alle 17 di oggi, domenica 4 agosto. Un uomo di 85 anni è morto annegato mentre faceva il bagno. Il 118 della Asl Toscana Sud ...