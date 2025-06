tragedia in mare uomo muore mentre fa il bagno

Un tragico evento ha scosso Follonica, dove un uomo di 68 anni è annegato mentre si godeva una mattinata al mare. Questo incidente riporta l'attenzione sulla sicurezza nelle acque italiane, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva e l’aumento dei bagnanti. È fondamentale ricordare l'importanza di non sottovalutare i segnali di allerta. Cosa possiamo fare per prevenire simili tragedie? La consapevolezza è il primo passo.

Follonica (Grosseto), 3 giugno 2025 – Una mattinata di relax che si è trasformata in un incubo. Stamani, 3 giugno, un uomo di 68 anni è morto mentre faceva il bagno in mare nella spiaggia libera di Follonica. L’allarme è scattato subito. I bagnanti si sono resi conto che qualcosa non andava e hanno allertato i soccorsi. Ma una volta sul posto gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Una tragedia probabilmente riconducibile a un malore improvviso, ma ancora le cause del decesso sono da accertare. Secondo le prime informazioni la vittima era in compagnia della famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it