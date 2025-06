Tragedia ad Afragola | oggi l’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro

Oggi un momento cruciale per la comunità di Afragola: l'autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la giovane vittima di una tragedia che ha scosso l'intera regione. Questo drammatico evento solleva interrogativi inquietanti su sicurezza e violenza giovanile, due temi sempre più attuali nella nostra società. L'esame, curato dalla Procura di Napoli Nord, potrebbe rivelare dettagli cruciali. La ricerca della verità inizia ora.

Sarà eseguito oggi, all’ospedale San Giuliano di Giugliano, l’esame autoptico sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa in un casolare abbandonato ad Afragola. A firmare l’incarico per l’autopsia è stata la Procura di Napoli Nord, che ha affidato l’esame alla dottoressa Raffaella Salvarezza. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia ad Afragola: oggi l’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro

