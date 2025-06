Tragedia a Pescara uomo di 30 anni fermato dalla Polizia e colpito con il taser | si sente male e muore

Tragedia a Pescara: un uomo di 30 anni perde la vita dopo essere stato fermato dalla polizia e colpito con il taser. Un fatto che riaccende il dibattito sull'uso della forza da parte delle forze dell'ordine, in un'epoca in cui la sicurezza e i diritti civili sono più che mai al centro delle discussioni. L'autopsia si preannuncia cruciale per capire cosa sia realmente accaduto. La comunità chiede risposte chiare.

La vittima si è sentita male subito dopo l'episodio. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

