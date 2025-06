Traffico Roma del 03-06-2025 ore 19 | 30

Roma, il traffico delle 19.30 è tornato a far parlare di sé! In un'era in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico, le strade della Capitale continuano a congestionarsi. Code interminabili sul raccordo e tangenziale mettono in luce la necessità di soluzioni innovative. È ora di riflettere su come possiamo migliorare la nostra mobilità, rendendo la città più vivibile per tutti! E tu, sei pronto al cambiamento?

Luceverde Roma Un saluto dalla relazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Nomentana e La Rustica brevi code per traffico anche sul tratto Urbano della all'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni e tra viale Castrense San Lorenzo in direzione della via aria segnalato anche un incidente sempre sulla tangenziale per lavori notturni tra le 22 di questa sera alle 6 di domattina il transito avverrà su carreggiata a ridotta tra la galleria Fleming è uscita per la via Nomentana in direzione San Giovanni sempre per lavori sulla diramazione Roma nord chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di Castelnuovo di Porto in uscita per il traffico proveniente dal raccordo sulla diramazione Roma Sud dalle 22 alle 5 chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per il traffico proveniente dalla Autosole maggiori informazioni su e altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2025 ore 19:30

