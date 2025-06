Traffico Roma del 03-06-2025 ore 18 | 30

Il traffico a Roma è tornato a farsi sentire, un problema ricorrente che coinvolge ogni cittadino. In questo scenario di congestione, emerge un trend: il crescente interesse per soluzioni di mobilità alternativa. Mentre le code si allungano, cresce la consapevolezza sull'importanza del car sharing e della bicicletta come alternative valide. Sappiamo tutti quanto sia frustrante restare bloccati, ma siamo pronti a ripensare il nostro modo di muoverci?

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Flaminia e Salaria ed ancora seguire tra via Nomentana E bravi code per traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni trafficata la via Salaria con code tra via dei Prati Fiscali è l'aeroporto dell'Urbe in uscita da Roma intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via 10 in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2025 ore 18:30

Leggi anche Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Segui queste discussioni sui social

Sabato e domenica prossimi #metroC ferma e sostituita da bus tutto il giorno#PuntarellaPerIlSociale #AtacAlert #Roma #RomaEst #traffico #disagio #rancore #morte Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni; Via Trionfale, dal 9 giugno chiusa da via Taverna a viale dei Monfortani; Cosa fare con i bambini a roma e dintorni weekend 31 maggio 1 giugno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mosca, ‘riaperto al traffico il Ponte di Crimea’

Si legge su msn.com: (ANSA) – ROMA, 03 GIU – Il traffico sul Ponte di Crimea è ripreso circa 2 ore e 20 minuti dopo la sua sospensione: lo hanno riferito le autorità russe citate da Ria Novosti. "Il traffico veicolare sul ...

Incidente sulla A1, si ribalta mezzo pesante: code tra Cassino e Pontecorvo

Secondo tg24.sky.it: Code sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, in seguito ad un incidente. Un mezzo pesante si è ribaltato nella notte all'altezza del km 660, perdendo parte del ...

Mezzo pesante si ribalta, 9 km di coda sulla A1

Scrive msn.com: (ANSA) - ROMA, 03 GIU - Alle ore 7 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, si registrano 9 km di coda in seguito ad un incidente autonomo di un mezzo pe ...