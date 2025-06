Traffico Roma del 03-06-2025 ore 16 | 30

Roma, 3 giugno 2025, ore 16:30: il traffico si infiamma! A causa di lavori in viale dei Monfortani, le modifiche alla viabilità tra via Trionfale e via dell'Acquedotto del Peschiera potrebbero rallentare la tua corsa. In un’era di crescita della mobilità sostenibile, la manutenzione dei binari tranviari è fondamentale per garantire un futuro di trasporti più efficienti. Non dimenticare di seguire la segnaletica: la città è

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei monfortani per lavori attive da questa mattina e fino a cessate esigenze modifiche alla viabilità tra via Trionfale via dell'Acquedotto del Peschiera prestare attenzione alla segnaletica proseguono i lavori di manutenzione ordinaria dei Binari tranviari in via Flaminia pertanto la linea tram 2 per l'intero percorso è sostituita integralmente da bus per lavori notturni sulla tangenziale est tra le 22 di questa sera alle 6 di domattina sarà attiva una riduzione di carreggiata tra la galleria Fleming è l'uscita per via Nomentana in direzione San Giovanni Sulla diramazione Roma nord per lavori in chiuso tra le 21 e le 6 lo svincolo di Castelnuovo di Porto in uscita per il traffico proveniente da Roma sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 chiuso lo svincolo di Torrenova uscita per il traffico proveniente dalla Autosole maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

