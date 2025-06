Traffico Roma del 03-06-2025 ore 14 | 30

Roma si prepara a una nuova rivoluzione nella mobilità! A partire da questa settimana, i lavori per la rete idrica di Acea Ato2 daranno vita a modifiche significative nella viabilità. Questo cantiere, attivo 24 ore su 24, segna un passo verso un futuro più sostenibile e connesso. Interessante notare come questi interventi stiano diventando sempre più comuni nelle città, per rispondere alle sfide dell’urbanizzazione e del cambiamento climatico. Rimanete aggiornati!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantiere aperto 24 ore su 24 e modifiche per la viabilità entrano nella vivo da questa settimana i lavori sulla rete idrica a cura di Acea ato2 per il progetto della Editrice Ottavia Trionfale o sia una nuova linea di collegamento tra due centri idrici per una lunghezza di circa 5 km sul versante della viabilità Giada Oggi prima e chiusure al traffico in viale dei monfortani tra via Trionfale via dell'Acquedotto del Peschiera poi dal 9 giugno scatterà la chiusura su via Trionfale da via dell'Acquedotto Paolo a Viale dei monfortani il traffico Sara deviato su via Taverna e via de gubernatis sarà sempre garantito il passaggio pedonale per l' accesso alle abitazioni e attività commerciali proprio in via de gubernatis dal 9 giugno sarà a disposizione un parcheggio gratuito da 126 posti auto sul sito romamobilita.