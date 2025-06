Traffico Roma del 03-06-2025 ore 11 | 30

Sei bloccato nel traffico di Roma? Non sei solo. Le strade della Capitale continuano a essere teatro di incidenti e congestione, rendendo la mobilità una vera sfida. Oggi sul Raccordo Anulare e sulla Pontina si segnalano rallentamenti significativi. In un'epoca in cui il lavoro agile sta diventando la norma, chi non vorrebbe tornare a godere di viaggi più fluidi? Scopri come l'innovazione nella mobilità potrebbe cambiare il tuo viaggio quotidiano!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare code a causa di un incidente prima dello svincolo per La Casilina in direzione Appia incidente traffico rallentato anche sulla viadotto della Magliana tra il cavalcavia della via del Mare Viale Isacco Newton incidente sulla Pontina con traffico rallentato tra le uscite per Pomezia nord e pratica di mare in direzione Roma per la Coppa del Mondo di skate a Ostia sono chiuse al traffico via dell'Idroscalo tra via Casana e della Martinica è la stessa via della Martinica solo la corsia da via dell'Idroscalo a via delle Ebridi infine sono iniziate le chiusure al traffico in viale dei monfortani tra via Trionfale via dell'Acquedotto del Peschiera per una cantiere sulla rete idrica per gli stessi lavori dal 9 giugno scatterà la chiusura in via Trionfale da via dell'Acquedotto Paolo a Viale dei monfortani