Roma, ore 8:30 del 3 giugno 2025: la Capitale torna a fare i conti con il traffico intenso. La via Pontina è in tilt a causa di un incidente, creando lunghi ingorghi da Pomezia all'EUR. Ma non è tutto: anche il raccordo anulare presenta criticità, complicando la mobilità cittadina. Questo episodio mette in luce l'urgenza di investire in infrastrutture sostenibili per una Roma più vivibile e meno congestionata. Cosa ne pensate?

Luceverde Roma o saluto dalla redazione Ben ritrovati ancora fortemente penalizzata la via Pontina a causa di un incidente lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Tor de' Cenci in direzione dell'EUR un altro incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare in corrispondenza di via Laurentina file a partire da via Casilina si sta in coda sulla tangenziale est per incidente tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico intenso e code Come di consueto sulle consolari in ingresso in città in particolare su via Flaminia traffico incolonnato tra il bivio per via Tiberina idea dei Due Ponti ed ancora su via Salaria a partire da Villa Spada la tangenziale code a tratti sul tratto Urbano A24 dal raccordo alla tangenziale e sulla Roma Fiumicino dall'uscita per il raccordo anulare a via del Cappellaccio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-06-2025 ore 08:30

