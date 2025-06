Traffico Roma del 03-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno Roma! Oggi, martedì 3 giugno, il traffico si fa sentire con un incidente sulla Pontina, creando code da Pomezia a Tor de' Cenci. Un promemoria che la mobilità urbana è un tema sempre attuale, soprattutto in vista delle prime vacanze estive. Mentre ci prepariamo a partire, ricordate: una pianificazione attenta può fare la differenza. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e buone strade!

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata voglio informazione sulla viabilità il traffico martedì 3 giugno cominciamo col segnalare un incidente sulla Pontina incidente che sta provocando lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Tor de' Cenci in direzione quindi della capitale sulla restante rete viaria cittadina non ci sono particolari in 20 se non quelli legati agli spostamenti del mattino nel quadrante Nord particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia interessate da incolonnamenti rispettivamente tra la sorte Tomba di Nerone da fare a Tor di Quinto ci sono cose anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale per quanto riguarda il raccordo anulare per traffico intenso abbiamo in carreggiata interna incolonnamenti dalla Casilina all'uscita per la retina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti dall' uscita Trionfale Ottavia fino a Laura è sempre in esterna code a tratti tra la Prenestina e l'uscita Tiburtina passiamo sotto la turbano Dracula qui ci sono incolonnamenti sempre per traffico intenso dal raccordo alla tangenziale in tangenziale rallentamenti con code a tratti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico Ci sono code verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore a viale Castrense nel quadrante Sud per traffico intenso rallentamenti con code sulla Ardeatina e sulla via Appia rispettivamente da Falcognana via di Fioranello e da Santa Maria delle Mole Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.