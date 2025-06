Traffico Lazio del 03-06-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio sembra scorrere senza grandi intoppi, ma attenzione: un veicolo in panne sulla A24 potrebbe rallentare i tuoi piani. Con l'aumento degli spostamenti nel weekend, è fondamentale rimanere aggiornati e cauti. Se stai per metterti in viaggio, preparati a qualche imprevisto, soprattutto sulla via Pontina. La mobilità è un tema centrale, non solo per la comodità quotidiana, ma anche per il nostro impatto sull'ambiente. Smart travel, la nuova frontiera!

luce verde Lazio Un saluto dalla redazione traffico nel complesso scorrevole sul tratto della A1 Roma Napoli prudenza sulla A24 roma-teramo per un veicolo fermo in panne tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo trafficata la via Pontina con rallentamenti tra Castel Romano e Pomezia verso Latina a Roma code a tratti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra puntine e doppia resta chiuso lo ricordiamo per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore Atina superiore nelle due direzioni riapertura prevista per il prossimo 23 giugno deviazioni sulla provinciale 259 sono in programma lavori notturni sulla Roma Napoli a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domattina chiusa la stazione di Ceprano in entrata direzione Roma in uscita per il traffico proveniente da Napoli sulla diramazione Roma Nord sempre tra le 21 e le 6 rester√† chiuso lo svincolo di Castelnuovo di Porto uscita per il traffico proveniente da Roma sulla diramazione Roma Sud chiuso dalle 22 alle 5 lo svincolo di Torrenova in uscita per il traffico proveniente dalla Autosole E tutto questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-06-2025 ore 17:30

