Tradimento anticipazioni dal 3 all’8 giugno 2025 | Tarik arrestato per l’omicidio di Korkmaz

Preparati a un’intensa settimana in "Tradimento"! Dal 3 all'8 giugno, la tensione sale: Tarik viene arrestato per l'omicidio di Korkmaz, mentre Yesim cerca una scomoda alleanza nel catering. Ma non è finita! Kudret porta Oylum e Kahraman sull'orlo della morte. In un contesto di alleanze fragili e segreti esplosivi, ogni scelta può rivelarsi fatale. Scopri come si intrecciano vendetta e sopravvivenza!

Tradimento dal 3 all'8 giugno: Yesim chiede aiuto per diventare socia del servizio catering, Tarik arrestato per l'omicidio di Korkmaz, Kudret droga Oylum e Kahraman in fin di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

